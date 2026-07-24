ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه‌های هوایی «شیخ عیسی» در بحرین و «الازرق» در اردن که محل استقرار نیروهای نظامی آمریکا هستند، هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند.

ارتش ایران: پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین و اردن هدف حملات پهپادی قرار گرفتند ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه‌های هوایی «شیخ عیسی» در بحرین و «الازرق» در اردن که محل استقرار نیروهای نظامی آمریکا هستند، هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ارتش ایران بامداد جمعه با انتشار بیانیه‌ای از اجرای حملات پهپادی علیه تاسیسات و پایگاه‌های نظامی آمریکا در پایگاه هوایی «شیخ عیسی» در بحرین و پایگاه «الازرق» در اردن خبر داد.

بر اساس این بیانیه، در این عملیات از پهپادهای انتحاری «آرش» برای هدف قرار دادن مخازن سوخت، انبارهای بزرگ تجهیزات، آشیانه‌ها و محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین استفاده شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که آشیانه‌های هواپیما، مرکز تعمیر و نگهداری و محل اسکان پرسنل نظامی آمریکا در پایگاه هوایی الازرق اردن نیز هدف قرار گرفته‌اند.

همزمان و دقایقی پیش از صدور بیانیه رسمی ارتش ایران، وزارت کشور بحرین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر داد و از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین مکان‌های امن پناه ببرند.

ارتش ایران در ادامه بیانیه خود هشدار داد: هرگونه اقدام علیه منافع مشروع و قانونی ملت ایران و جمهوری اسلامی، امنیت و منافع اقتصادی سایر کشورهای منطقه را نیز به خطر خواهد انداخت.

تاکنون مقامات رسمی آمریکا، بحرین یا اردن به‌طور مستقل این حملات را تایید نکرده‌اند و گزارشی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

این تحولات در پی افزایش بی‌سابقه تنش‌ها میان واشنگتن و تهران رخ می‌دهد؛ جایی که هر دو طرف در روزهای اخیر درگیر تبادل حملات هوایی و اقدامات تلافی‌جویانه در سطح منطقه بوده‌اند.

