ارتش ایران: محل استقرار نیروهای آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادیم

Nazenin Alp
21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی ارتش ایران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که از بامداد امروز و در مرحله 20 عملیات «صاعقه»، پهپادهای انهدامی آرش در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله قرار دادهاند.
در این اطلاعیه آمده است که پایگاه شیخ عیسی یکی از تأسیسات کلیدی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز هدایت عملیات هوایی و کنترل پهپادهای این کشور در منطقه به شمار میرود.
ارتش ایران در اطلاعیه فوق تأکید کرد که عملیاتهای تهاجمی تا متوقف شدن حملات آمریکا علیه ایران با قدرت ادامه خواهد یافت.