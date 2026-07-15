ارتش ایران اعلام کرد درپی حملات موشکی آمریکا به یک پادگان نیروی زمینی ارتش در استان سیستان و بلوچستان، 7 نظامی جان خود را از دست داده اند.

ارتش ایران: در حملات آمریکا به ایرانشهر 7 نظامی به‌شهادت رسیدند؛ پاسخ خواهیم داد ارتش ایران اعلام کرد درپی حملات موشکی آمریکا به یک پادگان نیروی زمینی ارتش در استان سیستان و بلوچستان، 7 نظامی جان خود را از دست داده اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



ارتش ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی حملات گسترده موشکی بامداد امروز آمریکا به «پادگان بمپور» نیروی زمینی ارتش در استان سیستان و بلوچستان، 7 نظامی جان خود را از دست داده اند.

در این اطلاعیه با اشاره به هدف قرار گرفتن "آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش در بمپور" توسط 13 موشک، آمده است: «دشمن متجاوز در اوج خباثت، آسایشگاه، مهمانسرا و اماکن نگهبانی پادگان را مورد حمله قرار داد. با وجود گستردگی حمله و شدت اصابت موشک‌ها که با قصد گرفتن بیشترین تلفات انسانی انجام شد، به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل و تدابیر اتخاذ شده، از افزایش تلفات جلوگیری به عمل آمد».

در اطلاعیه منتشر شده توسط ارتش ایران تصریح شد: «در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، 7 تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ 388 ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمده و تعدادی از کارکنان، مجروح شدند که تحت درمان قرار دارند».

ارتش ایران در بخش دیگری از اطلاعیه خود بر "پاسخ قطعی و فریب‌الوقوع" به حملات آمریکا تاکید کرده است.