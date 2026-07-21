ارتش ایران از حمله پهپادی به 3 پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد

استانبول/خبرگزاری آنادولو

روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرد: بامداد امروز و در مرحله 19 عملیات «صاعقه»، در واکنش «شرارت‌ها و نقض مکرر تعهدات آمریکا»، 3 پایگاه نظامی آمریکا در کویت هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

بر اساس این بیانیه، ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ بالگردها در اردوگاه العدیری و محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه احمدالجابر هدف این حملات بوده‌اند.

در این بیانیه آمده است که پایگاه عریفجان یکی از بزرگ‌ترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا است و اردوگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شنوک و بلک‌هاوک نیروهای دریایی و هوایی آمریکا به شمار می‌رود.

ارتش ایران همچنین اعلام کرد پایگاه احمدالجابر نقش مهمی در پشتیبانی و عملیات‌های هوایی و نظارتی ارتش آمریکا در منطقه دارد.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که امنیت منطقه بر اثر اقدامات آمریکا مختل شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند.