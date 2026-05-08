ارتش ایران: آمریکا با نقض آتش‌بس نفت‌کش ایرانی را هدف قرار داد ارتش ایران اعلام کرد آمریکا با نقض آتش‌بس، یک نفت‌کش ایرانی را در نزدیکی جاسک و شناوری دیگر را در فجیره هدف قرار داد.

ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (واحد عملیاتی نیروهای مسلح ایران)، اعلام کرد که ارتش ایالات متحده با نقض توافق آتش‌بس، یک فروند نفت‌کش متعلق به ایران را هدف قرار داده است.

خبرگزاری تسنیم به نقل از ذوالفقاری گزارش داد: «ارتش آمریکا با نقض آتش‌بس، یک نفت‌کش ایرانی را که در آب‌های ساحلی از منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز در حال حرکت بود، هدف قرار داد.»

این مقام نظامی ایران همچنین خاطرنشان کرد که نیروهای آمریکایی به کشتی دیگری در نزدیکی سواحل فجیره امارات متحده عربی که در حال ورود به تنگه هرمز بود، حمله کرده‌اند. در این بیانیه به میزان خسارات احتمالی وارد شده به این شناورها اشاره‌ای نشده است.

