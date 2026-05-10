سخنگوی ارتش ایران اعلام کرد وضعیت آتش‌بس همچنان جنگی تلقی می‌شود و کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کنند، در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه خواهند شد.

ارتش ایران: آتش‌بس را وضعیت جنگی می‌دانیم سخنگوی ارتش ایران اعلام کرد وضعیت آتش‌بس همچنان جنگی تلقی می‌شود و کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کنند، در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه خواهند شد.

استانبول/خبوگزاری آنادولو

محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش ایران با اشاره به تحولات اخیر گفت جنگ باعث شده ایران از ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز به شکل فعال‌تری استفاده کند و بر این آبراه اعمال حاکمیت انجام دهد.

او تاکید کرد: از این پس کشورهایی که از سیاست‌های آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران تبعیت کنند، در عبور از تنگه هرمز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

به گزارش رسانه‌های ایران، وی با بیان اینکه ایران تاکنون از ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز به‌طور کامل استفاده نکرده بود، افزود: در گذشته عبور و مرور کشتی‌ها از این مسیر برای کشور گاهی بدون ضرر و گاهی همراه با زیان بوده و حتی در برخی موارد، حضور پایگاه‌های نظامی خارجی تهدیدی علیه امنیت ملی ایران محسوب می‌شده است.

اکرمی‌نیا تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری منطقه‌ای و استفاده مشترک از ظرفیت‌های راهبردی تاکید داشته، اما شرایط جنگی اخیر باعث شده رویکرد متفاوتی در قبال این تنگه اتخاذ شود.

سخنگوی ارتش ایران درباره وضعیت آتش‌بس نیز اظهار داشت این وضعیت از نگاه نیروهای مسلح همچنان «وضعیت جنگی» تلقی می‌شود و هیچ‌گونه اعتمادی به طرف مقابل وجود ندارد.

وی افزود: در این شرایط، نیروهای مسلح ایران در حال تقویت توان رزمی، به‌روزرسانی بانک اهداف، اصلاح آموزش‌ها، بازآرایی مواضع پدافندی و آفندی و انجام جابه‌جایی‌های لازم هستند.

اکرمی‌نیا با اشاره به تحرکات نظامی طرف مقابل تصریح کرد: هرچند دشمن مدعی تمایل به صلح و مذاکره است، اما هم‌زمان به تقویت حضور نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد و ایران برای تمامی سناریوها آمادگی کامل دارد.

او در پایان هشدار داد در صورت تکرار خطای محاسباتی و اقدام علیه ایران، پاسخ تهران «غافلگیرکننده و فراتر از پیش‌بینی دشمن» خواهد بود و شامل شیوه‌های جدید جنگی و عرصه‌های غیرمنتظره درگیری خواهد شد.

