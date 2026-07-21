رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ضمن بیان اینکه «همه می‌دانند که اقتصاد کشور با مشکل حکمرانی مواجه است»، اذعان کرد بخش قابل توجهی از اختیارات اقتصادی در اختیار گروه‌های قدرتمندی قرار گرفته که هم از نفوذ سیاسی و هم از قدرت اقتصادی برخوردار هستند.

اذعان مقام ایرانی به تمرکز اختیارات اقتصادی در اختیار گروه‌های خاص در این کشور رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ضمن بیان اینکه «همه می‌دانند که اقتصاد کشور با مشکل حکمرانی مواجه است»، اذعان کرد بخش قابل توجهی از اختیارات اقتصادی در اختیار گروه‌های قدرتمندی قرار گرفته که هم از نفوذ سیاسی و هم از قدرت اقتصادی برخوردار هستند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تصریح کرد: «همه می‌دانند که اقتصاد کشور با مشکل حکمرانی مواجه است و از ثبات کافی برخوردار نیست اما هنوز درباره علل اصلی این وضعیت اجماع و توافقی شکل نگرفته است و تا زمانی که با فساد سازمان‌یافته و ساختاری برخورد جدی صورت نگیرد، هیچ دولتی نخواهد توانست ثبات اقتصادی مورد نظر خود را محقق کند.»

حریری در گفت‌وگو با «ایرنا»، افزود: «به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از اختیارات اقتصادی در اختیار گروه‌های قدرتمندی قرار گرفته که هم از نفوذ سیاسی و هم از قدرت اقتصادی برخوردار هستند و تا زمانی که تکلیف این مسئله مشخص نشود، مشکلات اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت. این نقطه ضعف همان بخشی است که دشمن نیز بر آن تمرکز می‌کند؛ زیرا بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و حتی اخلاقی شود.»

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازارهای مختلف ایران گفت: امروز با بازارهایی مواجه هستیم که نظارت مؤثری بر آنها وجود ندارد؛ از بازار پول و سرمایه گرفته تا بازار کالا. همچنین نظام بانکی با ناترازی‌های گسترده مواجه است و بازار سرمایه نیز در بسیاری از موارد با معیارهای علمی و حرفه‌ای فاصله دارد.

حریری افزود: کاهش مستمر ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم نیز از دیگر نشانه‌های ضعف در حکمرانی اقتصادی است. کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشور در اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد با چالش‌های جدی مواجه بوده است.