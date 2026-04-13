ادعای وارد شدن خسارت به پایگاه زیرزمینی عقاب 44 ایران در حملات آمریکا-اسرائیل

13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
طبق تصاویر ماهوارهای که توسط «نیویورک تایمز» منتشر شده است، پایگاه هوایی زیرزمینی «عقاب 44» ایران در اواخر ماه مارس هدف حملات ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفته است.
در نتیجه این حملات، باند فرود زیرزمینی آسیب دیده و غیرقابل دسترس شده و هواپیماهای داخل آن نتوانستهاند از آن خارج شوند.
ایران چندین توده کوچک خاک و موانع را روی باند فرودگاه قرار داده است تا از فرود «هواپیماهای دشمن» در این پایگاه جلوگیری کند.
پایگاه هوایی زیرزمینی «عقاب 44» که ساخت آن از سال 2013 آغاز شده، تقریباً در 160 کیلومتری شمال تنگه هرمز واقع شده است.