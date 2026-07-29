ادعای نماینده مجلس ایران درباره خسارات سنگین آمریکا در جنگ 13 روزه

Nazenin Alp
29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به درگیریهای اخیر میان ایران و آمریکا ادعا کرد که آمریکا در جنگ 13 روزه اخیر سریعتر از جنگهای گذشته عقبنشینی کرده است.
وی در این باره اظهار داشت که آمریکا به این نتیجه رسید که از طریق اهداف نظامی به دستاوردهای مورد نظر خود نخواهد رسید.
به گفته این نماینده مجلس، برآوردها نشان میدهد آمریکا در جریان این جنگ 13 روزه بین 100 تا 200 کشته و شمار زیادی مجروح داشته است.
سعیدی اذعان داشت که نیروهای مسلح ایران توانستهاند سامانههای راداری و ارتباطی آمریکا را هدف قرار دهند و تمامی اهداف از پیش تعیینشده در بانک اهداف نیروهای مسلح مورد حمله قرار گرفته است.
وی همچنین ادعا کرد با وجود تلاش آمریکا برای پنهان کردن خسارات، ابعاد این خسارات بهتدریج آشکار شده و برخی مقامهای امنیتی آمریکا نیز به آن اذعان کردهاند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران مدعی شد در این حملات مراکز فرماندهی و کنترل، سامانههای ارتباطات ماهوارهای، رادارهای دفاع موشکی، مراکز تعمیر و نگهداری جنگندهها و بالگردها، مخازن سوخت، آشیانههای پهپادهای MQ-15 و F-15، سامانههای پدافندی پاتریوت، سکوهای پرتاب موشک و بخشی از هواپیماهای آمریکایی هدف قرار گرفتهاند.
وی در پایان تاکید کرد که آمریکا در حوزههای راداری، پدافندی، لجستیکی، زیرساختهای عملیاتی و مراکز مخابراتی و سیگنالی نیز دچار خسارات گستردهای شده است.