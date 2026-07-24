ادامه حملات آمریکا به ایران؛ 4 تن کشته شدند

Ümit Şamiz
24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
درپی ادامه حملات هوایی ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران طی شب گذشته، دستکم چهار نفر کشته و دهها تن زخمی شدند.
به گزارش رسانه های ایرانی، در نتیجه بمباران نقاطی در شهر اهواز توسط ارتش آمریکا، 4 تن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند
از سوی دیگر مسئولان محلی استان هرمزگان نیز از مجروح شدن دو نفر در حمله موشکی آمریکا به محله تپه اللهاکبر بندرعباس خبر دادند. همچنین برق مناطقی از این شهر نیز قطع شده است.
همزمان حملات هوایی شب گذشته آمریکا به قشم، دزفول، خرمآباد، کنارک، جاسک و شمار دیگری از شهرهای ایران نیز شماری مصدوم برجای گذاشته است.