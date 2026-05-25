25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد: «تاکنون ۲۰ فرودگاه کشور پس از حملات آمریکا و اسرائیل (جنگ سوم) مجددا بازگشایی شدهاند؛ آماری که نشان میدهد حدود ۴۰ درصد فرودگاههای کشور دوباره به چرخه فعالیت بازگشتهاند.»
به گزارش رسانههای ایران، وی همچنین ابراز داشت: فرودگاه تبریز نیز تا یک هفته آینده فعالیت خود را از سر خواهد گرفت؛ فرودگاهی که به ۹ مقصد خارجی از جمله استانبول، بغداد، دبی، باکو و هامبورگ پرواز دارد.
به گفته این مقام مسئول، فرودگاههای مهرآباد، امام خمینی، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، کرمانشاه، ارومیه و رشت از جمله فرودگاههایی هستند که تاکنون بازگشایی شدهاند.