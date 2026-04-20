Nazenin Alp
20 آوریل 2026•بهروزرسانی: 20 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد احتمال دارد از امروز مجوز برقراری پروازهای مسافری در فرودگاههای مناطق مرکزی و غربی این کشور و همچنین فرودگاه مهرآباد بهصورت مرحلهای صادر شود.
به گزارش خبرگزای (مهر)، حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی ایران با اشاره به وضعیت فروش بلیط پروازهای مسافری گفت: هماهنگیها برای ازسرگیری پروازها در حال انجام است و این روند بهتدریج اجرایی خواهد شد.
وی افزود: هماهنگی با بخش نظامی برای بهرهبرداری کامل از فرودگاههای مرکز و غرب کشور ادامه دارد و این فرآیند بهصورت مرحلهای پیش میرود.
گفتنی است، سازمان هواپیمایی کشوری ایران دیروز در اطلاعیه شماره 3 اعلامکرد: مجوز انجام پروازهای مسافری بینالمللی فرودگاه مشهد از روز دوشنبه (31 فروردین 1405) صادر شده است.