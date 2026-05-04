اجرای حکم اعدام سه نفر در مشهد به اتهام ارتباط با موساد و نقش در ناآرامی‌های دی ماه

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رسانه‌های ایران اعلام کردند حکم اعدام سه نفر به نام‌های مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی به اتهام ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل و مشارکت در اقدامات خشونت‌آمیز در جریان ناآرامی‌های دی ماه در مشهد، پس از طی مراحل قضایی اجرا شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، این افراد به اتهام «ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)» و «مشارکت در اقدامات خشونت‌آمیز» در جریان ناآرامی‌ها مجرم شناخته شده بودند.

در بیانیه منتشرشده از سوی دستگاه قضایی ایران آمده است که مهدی رسولی و محمدرضا میری در جریان ناآرامی‌های دی ماه در مشهد، به‌عنوان عناصر مرتبط با موساد در اقدامات خشونت‌آمیز نقش داشته و در کشته شدن حمیدرضا یوسفی‌نژاد، از نیروهای امنیتی، نقش مستقیم داشته‌اند.

همچنین ابراهیم دولت‌آبادی، از افراد معرفی‌شده به‌عنوان لیدرهای اعتراضات منطقه طبرسی، به اتهام نقش داشتن در حوادثی که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی شد، به اعدام محکوم و حکم او اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، احکام اعدام صادرشده پس از طی مراحل قضایی، صبح امروز اجرا شده است.