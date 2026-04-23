اتهام جاسوسی برای ایران علیه دو تکنسین ارتش اسرائیل دو تکنسین هواپیما در ارتش اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران و ارسال اطلاعات حساس نظامی بازداشت و متهم شدند.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

تلویزیون دولتی اسرائیل (کان) گزارش داد که دو تن از کارکنان نیروی هوایی که به عنوان تکنسین جنگنده‌های اف-15 در پایگاه هوایی «تل نوف» فعالیت می‌کردند، به جاسوسی برای ایران متهم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، اتهام این افراد «کمک به دشمن در زمان جنگ» عنوان شده و احتمال می‌رود مجازات یکی از متهمان به جرم «خیانت به وطن» صادر شود.

همچنین 8 نظامی دیگر به ظن اطلاع از این موضوع و عدم گزارش آن، تحت بازجویی قرار دارند.

گفته می‌شود از این افراد خواسته شده بود تا درباره «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت ملی و «هرزی هالوی» رئیس سابق ستاد کل ارتش اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری کنند.

همچنین ادعا شده است که این تکنسین‌ها اسناد مربوط به نقشه‌های موتور هواپیماهای اسرائیلی و تصویر یک مربی پرواز را به طرف مقابل تحویل داده‌اند.

مقامات اسرائیلی در سال‌های اخیر چندین نفر را به اتهام ارتباط با نهادهای اطلاعاتی ایران بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند.