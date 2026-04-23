اتهام جاسوسی برای ایران علیه دو تکنسین ارتش اسرائیل

23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
تلویزیون دولتی اسرائیل (کان) گزارش داد که دو تن از کارکنان نیروی هوایی که به عنوان تکنسین جنگندههای اف-15 در پایگاه هوایی «تل نوف» فعالیت میکردند، به جاسوسی برای ایران متهم شدهاند.
بر اساس این گزارش، اتهام این افراد «کمک به دشمن در زمان جنگ» عنوان شده و احتمال میرود مجازات یکی از متهمان به جرم «خیانت به وطن» صادر شود.
همچنین 8 نظامی دیگر به ظن اطلاع از این موضوع و عدم گزارش آن، تحت بازجویی قرار دارند.
گفته میشود از این افراد خواسته شده بود تا درباره «ایتامار بنگویر» وزیر امنیت ملی و «هرزی هالوی» رئیس سابق ستاد کل ارتش اسرائیل اطلاعات جمعآوری کنند.
همچنین ادعا شده است که این تکنسینها اسناد مربوط به نقشههای موتور هواپیماهای اسرائیلی و تصویر یک مربی پرواز را به طرف مقابل تحویل دادهاند.
مقامات اسرائیلی در سالهای اخیر چندین نفر را به اتهام ارتباط با نهادهای اطلاعاتی ایران بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دادهاند.