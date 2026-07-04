مراسم ادای احترام و تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، با حضور چشمگیر مردم از بامداد امروز در مصلای امام خمینی تهران آغاز شد.

آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر ایران با حضور گسترده مردم در تهران مراسم ادای احترام و تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، با حضور چشمگیر مردم از بامداد امروز در مصلای امام خمینی تهران آغاز شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



آیین گردهمایی مردم ایران برای ادای احترام به پیکر رهبر این کشور، صبح شنبه 4 ژوئیه با حضور جمعیت انبوه در مصلای تهران آغاز شد.



اقشار مختلف مردم ایران از نخستین ساعات بامداد امروز برای ادای احترام به پیکر رهبر خود که در تاریخ 9 اسفند 1404 در حمله نیروهای آمریکایی و اسرائیلی کشته شد، در مصلای تهران گرد هم آمدند.



ازدحام جمعیت در مسیرهای منتهی به مصلی و خطوط متروی پایتخت بسیار گسترده گزارش شده است.



مقامات حاضر در این مراسم، این حضور مردمی را نشانه‌ای از حمایت از استقلال کشور و پاسخی به مخالفان توصیف کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این مراسم طی روزهای 13 و 14 تیر در مصلای امام خمینی ادامه خواهد داشت. پیکر وی روز دوشنبه 15 تیر در پایتخت تشییع و سپس روز سه‌شنبه 16 تیر به شهر قم منتقل می‌شود.

مراسم تشییع در مشهد و خاکسپاری در آرامگاه امام رضا نیز برای روز پنج‌شنبه 18 تیر 1405 برنامه‌ریزی شده است.

همچنین مراسم ویژه‌ای برای روز چهارشنبه 17 تیر در شهرهای نجف و کربلا تدارک دیده شده است.



پیش از این و در روز جمعه 12 تیر، آیین ادای احترام رسمی با حضور سران، مقامات ارشد کشورهای مختلف و نمایندگان ادیان جهان در تهران برگزار شد که بازتاب‌دهنده ابعاد بین‌المللی این رویداد در سطح منطقه بود.