آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر ایران با حضور گسترده مردم در تهران

Halil Silahşör
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
آیین گردهمایی مردم ایران برای ادای احترام به پیکر رهبر این کشور، صبح شنبه 4 ژوئیه با حضور جمعیت انبوه در مصلای تهران آغاز شد.
اقشار مختلف مردم ایران از نخستین ساعات بامداد امروز برای ادای احترام به پیکر رهبر خود که در تاریخ 9 اسفند 1404 در حمله نیروهای آمریکایی و اسرائیلی کشته شد، در مصلای تهران گرد هم آمدند.
ازدحام جمعیت در مسیرهای منتهی به مصلی و خطوط متروی پایتخت بسیار گسترده گزارش شده است.
مقامات حاضر در این مراسم، این حضور مردمی را نشانهای از حمایت از استقلال کشور و پاسخی به مخالفان توصیف کردند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، این مراسم طی روزهای 13 و 14 تیر در مصلای امام خمینی ادامه خواهد داشت. پیکر وی روز دوشنبه 15 تیر در پایتخت تشییع و سپس روز سهشنبه 16 تیر به شهر قم منتقل میشود.
مراسم تشییع در مشهد و خاکسپاری در آرامگاه امام رضا نیز برای روز پنجشنبه 18 تیر 1405 برنامهریزی شده است.
همچنین مراسم ویژهای برای روز چهارشنبه 17 تیر در شهرهای نجف و کربلا تدارک دیده شده است.
پیش از این و در روز جمعه 12 تیر، آیین ادای احترام رسمی با حضور سران، مقامات ارشد کشورهای مختلف و نمایندگان ادیان جهان در تهران برگزار شد که بازتابدهنده ابعاد بینالمللی این رویداد در سطح منطقه بود.