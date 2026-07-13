همزمان با اعلام آغاز خاموشی‌ها در ایران، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت بخش عمده ناترازی برق نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست و بر اثر اصابت مستقیم موشک و انفجار، بخشی از ظرفیت نیروگاهی از مدار خارج شد و بخشی از خطوط انتقال نیز آسیب دید.

آغاز خاموشی‌ها در ایران؛ از کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تا آسیب به نیروگاه‌ها در جنگ همزمان با اعلام آغاز خاموشی‌ها در ایران، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت بخش عمده ناترازی برق نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست و بر اثر اصابت مستقیم موشک و انفجار، بخشی از ظرفیت نیروگاهی از مدار خارج شد و بخشی از خطوط انتقال نیز آسیب دید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر ایران اعلام کرد: اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه‌های احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور، دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد و بر این اساس، اطلاعات مربوط به قطعی‌های احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده است.

وی در عین حال افزود: «چنانچه تغییرات دمایی به‌گونه‌ای باشد که بر میزان مصرف تاثیرگذار باشد، می‌توانیم این پدیده را تعدیل کنیم؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه نیروگاه‌ها و شبکه سراسری برق کشور هم‌اکنون با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، چاره‌ای جز مدیریت بار وجود ندارد.»

به موازات این اظهارات یاقوتی، محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران تصریح کرد: نباید همه مشکلات مربوط به ناترازی را به عملکرد وزارت نیرو نسبت داد؛ بخش عمده این ناترازی، حاصل سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق است.

او در گفت‌وگو با «ایرنا»، در مورد شرایط خاص صنعت برق ایران در سال جاری، گفت: از اواسط فروردین‌ماه تاکنون مجموعه صنعت برق با تمام توان تلاش کرده تا از اعمال خاموشی جلوگیری کند اما با توجه به رشد مصرف، محدودیت ظرفیت تولید و شرایط خاص کشور، در مقاطعی ناچار به اعمال خاموشی‌های مدیریت‌شده در بخش خانگی و همچنین سهمیه‌بندی برق برخی صنایع شدیم تا شبکه برق کشور پایدار بماند.

رشیدی افزود: امسال صنعت برق با شرایطی کاملا متفاوت از سال‌های گذشته روبه‌رو بود. علاوه بر ناترازی موجود، کشور شرایط جنگی را نیز تجربه کرد و بر اثر اصابت مستقیم موشک و انفجار، بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور از مدار خارج شد و بخشی از خطوط انتقال نیز آسیب دید. با وجود این شرایط، وزارت نیرو توانست شبکه برق را مدیریت کند و عملکردی بهتر از سال گذشته به نمایش بگذارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران در ادامه خاطرنشان کرد که ممکن است به دلیل اعمال خاموشی‌ها انتقاداتی مطرح شود.

روز گذشته نیز آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت با اشاره به افزایش محدودیت برق صنایع به دو روز در هفته، اعلام کرد: در حال حاضر، محدودیت تامین برق واحدهای صنعتی به دو روز در هفته رسیده و پیش‌بینی می‌شود همانند سال گذشته، این محدودیت در ادامه به بازه زمانی عصر تا نیمه‌شب نیز گسترش یابد.

این در حالی است که اخیرا، در پی آسیب‌دیدگی نیروگاه‌های صنایع پتروشیمی ایران در جریان جنگ و تلاش وزارت نیرو برای حل مسئله انرژی در این بخش، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، به منظور رایزنی و ارزیابی شرایط واردات برق، به ترکیه سفر کرد که طبق اعلام «روابط عمومی وزارت نیرو ایران»، این سفر با هدف بررسی شرایط فنی و قیمت‌گذاری انرژی انجام شد تا در صورت توافق طرفین، زمینه انعقاد یک قرارداد سه‌جانبه برای تأمین برق پتروشیمی‌ها فراهم شود.