آتش‌سوزی و انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد در جنوب تهران سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از حریق و انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران، گفت: حادثه حریق و انفجار در شهرک صنعتی شمس آباد ساعت 12:56 به اورژانس اعلام شد. این حادثه تاکنون کشته‌ای نداشته و تعداد مصدومان نیز اعلام می‌شود.

به گزارش «ایسنا» وی افزود که 7 دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شده است.

از سوی دیگر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز گفت با اینکه محدوده شهرک صنعتی شمس‌آباد حوزه کاری آنها نیست، اما به عنوان نیروی کمکی چند ایستگاه در حال اعزام هستند.