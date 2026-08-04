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04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران، گفت: حادثه حریق و انفجار در شهرک صنعتی شمس آباد ساعت 12:56 به اورژانس اعلام شد. این حادثه تاکنون کشتهای نداشته و تعداد مصدومان نیز اعلام میشود.
به گزارش «ایسنا» وی افزود که 7 دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شده است.
از سوی دیگر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز گفت با اینکه محدوده شهرک صنعتی شمسآباد حوزه کاری آنها نیست، اما به عنوان نیروی کمکی چند ایستگاه در حال اعزام هستند.