06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مهدی بحرینی، رئیس اورژانس شمال غرب استان تهران اعلام کرد که وقوع حریق در پاساژ ارغوان واقع در فاز 4 شهرک اندیشه شهرستان شهریار، 8 کشته برجای گذاشته است.
به گزارش رسانههای ایران، بحرینی با اشاره به وضعیت آسیبدیدگان ابراز داشت: این حادثه 41 مصدوم نیز در پی داشته است که اکثر آنها دارای جراحات سطحی بودند و در محل درمان شدند؛ از این تعداد فقط 1 نفر جهت ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.
مجتمع ارغوان که عصر روز سهشنبه دچار آتشسوزی شد، دارای بیش از 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری است. در پی این حادثه ناگوار، دادستان شهریار سهشنبه شب ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد مختلف این رویداد، دستور بازداشت سازنده ملک و شناسایی مقصران احتمالی را صادر کرد.