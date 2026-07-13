13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
قیمت نفت تحت تأثیر حملات هوایی آمریکا به ایران و حملات تلافیجویانه ایران علیه کشورهای حاشیه خلیج، حدود 5 درصد افزایش یافت.
بهای هر بشکه نفت برنت که روز گذشته تا 79.44 دلار افزایش یافته بود، معاملات را در سطح 76.01 دلار به پایان رساند.
در بازارهای آتی، قیمت هر بشکه نفت برنت تا ساعت 08.53 امروز با رشد حدود 4.56 درصدی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، به 79.48 دلار رسید.
در همین ساعت، هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با قیمت 74.78 دلار معامله شد.
افزایش قیمتها تحت تأثیر حملات هوایی آمریکا به ایران طی روز گذشته، اقدامات تلافیجویانه ایران و همچنین تهدید تهران به توقف انتقال انرژی از تنگه هرمز رخ داد.