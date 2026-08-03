گردشگران برای غذاهای تُرکی در ترکیه طی 6 ماه 6 میلیارد دلار خرج کردند

03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه (TÜİK) که خبرگزاری «آنادولو» به آن استناد کرده است، هزینه گردشگران خارجی در بخش غذا و نوشیدنی در نیمه نخست سال جاری با حدود 9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 5 میلیارد و 904 میلیون و 388 هزار دلار رسید.
خبرنگار آنادولو با استناد به این دادهها گزارش داد که ترکیه در شش ماه نخست سال جاری 25 میلیارد و 746 میلیون و 177 هزار دلار درآمد گردشگری کسب کرده است.
بررسی جزئیات این درآمدها نشان میدهد که بیشترین هزینه گردشگران در ترکیه مربوط به بخش غذا و نوشیدنی بوده است. گردشگران در مناطق مختلف کشور، از دونر و پیده گرفته تا لاهماجون و غذاهای خانگی، با دهها طعم و غذای محلی آشنا شدند و بدین ترتیب، میلیونها نفر تنوع غنی خوراک ترکیه را تجربه کردند.
گردشگران در شش ماه نخست سال جاری برای غذا و نوشیدنی در ترکیه 5 میلیارد و 904 میلیون و 388 هزار دلار هزینه کردند.
این رقم در مدت مشابه سال گذشته 5 میلیارد و 427 میلیون و 718 هزار دلار بود. بدین ترتیب، درآمد حاصل از هزینهکرد گردشگران در این بخش طی دوره ژانویه تا ژوئن امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 9 درصد افزایش یافت.
بررسی هزینهها بر اساس نوع مخارج نشان میدهد که خرید پوشاک و کفش نیز از جمله مهمترین حوزههای هزینهکرد گردشگران بوده است.
گردشگران خارجی در نیمه نخست سال جاری برای خرید پوشاک و کفش 2 میلیارد و 196 میلیون و 385 هزار دلار هزینه کردند.
هزینه گردشگران برای خرید سوغات نیز در همین دوره 890 میلیون و 164 هزار دلار ثبت شد.
درآمد حاصل از هزینهکرد گردشگران در بخشهای ورزش، آموزش و فرهنگ طی دوره ژانویه تا ژوئن 248 میلیون و 992 هزار دلار و درآمد حاصل از سایر هزینهها نیز 617 میلیون و 929 هزار دلار برآورد شد.