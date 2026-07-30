آنکارا/خبرگزاری آنادولو

مرکز آمار ترکیه آمار بازار کار مربوط به ماه ژوئن را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شمار بیکاران 15 ساله و بالاتر در ترکیه نسبت به ماه قبل 168 هزار نفر کاهش یافته و به 2 میلیون و 688 هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری نیز با کاهش 0.5 واحد درصدی، رقم 7.6 درصد را ثبت کرد.

به این ترتیب، نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز انتشار آمار ماهانه در ژانویه 2005 رسیده است. این نرخ نسبت به ژوئن سال گذشته نیز یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در میان مردان 6.5 درصد و در میان زنان 9.8 درصد برآورد شده است.

داده‌ها حاکی از آن است که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در ژوئن با کاهش 1.8 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 12.8 درصد رسیده است. این نرخ برای مردان 10.4 درصد و برای زنان 17.3 درصد اعلام شد.

در بخش اشتغال، تعداد شاغلان در ژوئن نسبت به ماه قبل 227 هزار نفر افزایش یافت و به 32 میلیون و 733 هزار نفر رسید. نرخ اشتغال نیز با افزایش 0.3 واحد درصدی، به 48.9 درصد ارتقا یافت. این نرخ برای مردان 66.1 درصد و برای زنان 32 درصد ثبت شده است.

همچنین جمعیت فعال اقتصادی با افزایش 58 هزار نفری به 35 میلیون و 420 هزار نفر رسید و نرخ مشارکت اقتصادی با رشد 0.1 واحد درصدی، رقم 52.9 درصد را تجربه کرد. این نرخ در میان مردان 70.7 درصد و در میان زنان 35.4 درصد بود. میانگین ساعات واقعی کار هفتگی افراد شاغل نیز با افزایش 0.1 ساعت نسبت به ماه قبل، به 42.5 ساعت رسید.

بر اساس این گزارش، نرخ نیروی کار بلااستفاده که شامل بیکاران، اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه است، در ماه ژوئن با کاهش 2 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 28.8 درصد کاهش یافته است.

