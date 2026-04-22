کاهش قیمت نفت برنت به 98 دلار؛ تمدید آتش‌بس تنش‌های بازار را تعدیل کرد در پی تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تمدید آتش‌بس با ایران، قیمت نفت خام برنت که روز گذشته به بالای 101 دلار رسیده بود، روند نزولی در پیش گرفت و به محدوده 98 دلار بازگشت.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو



قیمت هر بشکه نفت خام برنت در بازارهای جهانی امروز چهارشنبه 22 آوریل 2026، با 0.10 درصد کاهش نسبت به آخرین بسته شدن، به 98.38 دلار رسید.



همزمان، نفت خام تگزاس (WTI) نیز با قیمت 89.43 دلار معامله شد. با وجود تداوم محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا و اعلام انسداد مجدد تنگه هرمز از سوی تهران، تمدید نامحدود آتش‌بس 2 هفته‌ای از سوی ترامپ برای تداوم مسیر دیپلماسی، باعث کاهش نگرانی‌ها از اختلال در عرضه و فروکش کردن جهش قیمت‌ها شده است.



عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، محاصره بنادر را «اقدام جنگی» توصیف کرده و تأکید کرده است که تهران تحت سایه تهدید مذاکره نخواهد کرد.



در همین حال، گزارش‌ها از تنگه هرمز حاکی از توقف تقریباً کامل ترددهاست، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها 3 کشتی از این گلوگاه حیاتی عبور کرده‌اند.



تحلیلگران اکنون چشم‌انتظار انتشار داده‌های رسمی ذخایر نفت آمریکا (EIA) هستند تا جهت‌گیری بعدی بازار را پیش‌بینی کنند.