Duygu Alhan, Gülşen Çağatay, Halil Silahşör
18 آوریل 2026•بهروزرسانی: 18 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
در هفتمین هفته از درگیریهای آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، اظهارات تهران مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز به روی تمامی کشتیهای تجاری، منجر به تخلیه سریع ریسک در بازارهای جهانی انرژی و سقوط شدید قیمتها شد.
بر اساس دادههای گردآوری شده توسط خبرنگار آنادولو، قیمت نفت برنت که هفته گذشته تحت تاثیر آغاز محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا تا 103.87 دلار صعود کرده بود، با اعلام بازگشایی مسیرهای هماهنگ شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی ایران، هفته را با کاهش 4.5 درصدی در سطح 90.92 دلار به پایان رساند.
همچنین قیمت نفت خام تگزاس با ریزش 11.9 درصدی به 85.06 دلار رسید. با این حال، قیمتها همچنان بالاتر از سطوح پیش از درگیری (حدود 70 دلار) باقی ماندهاند.
در بازار گاز طبیعی اروپا نیز روند مشابهی مشاهده شد. قیمت قراردادهای آتی گاز طبیعی ماه می در بازار تیتیاف هلند، با کاهش حدود 16.5 درصدی، از 43.63 یورو در هفته گذشته به 38.7 یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. کاهش نگرانیها بابت تجارت جهانی الانجی که حدود 20 درصد آن از تنگه هرمز میگذرد، عامل اصلی این ریزش بود.
در بازار زغالسنگ، قیمت قراردادهای آتی زغالسنگ نیوکاسل برای ماه می، با 1.92 درصد کاهش نسبت به هفته قبل، در سطح 132.3 یورو بسته شد. اگرچه این افت قیمتها واکنشی مثبت به سیگنالهای دیپلماتیک است، اما پافشاری دونالد ترامپ بر تداوم محاصره دریایی تا زمان دستیابی به توافق با ایران، باعث شده است که بازارهای جهانی همچنان نگاهی محتاطانه به تحولات منطقه داشته باشند.