کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز پنجشنبه، 23 جولای 2026 معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

در حالی که نگرانی‌های ناشی از خطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان بر قیمت‌گذاری تأثیر می‌گذارد، پیام گزارش‌های درآمد شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده مبنی بر ادامه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را محفوظ نگه داشته است.

در این راستا شاخص «یورو استوکس 600» با 0.9 درصد افت در سطح 641.4 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با کاهش 0.3 درصدی در سطح 10,6840 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با افت 0.5 درصدی به 19,480 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با کاهش 1.1 درصدی به 8,347 واحد رسیدند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با افت 1.5 درصدی به سطح 52,011 واحد کاهش یافت.

از سوی دیگر، شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.9 درصد کاهش ارزش در سطح 24,9402 واحد قرار گرفت.