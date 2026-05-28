کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز پنجشنبه، 28 مه 2026 معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس 600» با 0.5 درصد افت در سطح 625 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افت 0.9 درصدی در سطح 10,405 واحد قرار گرفتند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با کاهش 0.4 درصدی به 18,299 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت 0.4 درصدی به 8,178 واحد رسیدند.

شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.2 درصد کاهش در سطح 25,131 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا با کاهش 0.1 درصدی در سطح 49,518 واحد قرار گرفتند.