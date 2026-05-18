کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو​​​​​​​

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز دوشنبه، 18 مه 2026 معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس 600» با 0.7 درصد افت در سطح 602 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افت 0.2 درصدی در سطح 10,173 واحد قرار گرفتند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با کاهش 0.6 درصدی به 17,509 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت یک درصدی به 8,875 واحد رسیدند.

شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.5 درصد کاهش در سطح 23,828 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا با کاهش 2 درصدی در سطح 48,120 واحد قرار گرفتند.