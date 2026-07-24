کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز جمعه، 24 ژوئيه 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.

در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 1.6 درصدی در سطح 3,815 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 5.7 درصدی در سطح 6,609 واحد قرار گرفتند.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن هم با کاهش 2.8 درصدی به 64,572 واحد افت کرد. شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 1.5 درصدی مواجه شد و به 24,843 واحد نزول کرد.

از سوی دیگر، شاخص «سانکس» بورس هند با افت 0.8 درصدی به 75,793 واحد رسید.