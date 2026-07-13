کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز دوشنبه، 13 جولای 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.
در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 2.4 درصدی در سطح 3,903 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 9 درصدی در سطح 6,807 واحد قرار گرفتند.
شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن هم با کاهش 1.8 درصدی به 67,350 واحد افت کرد.
شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 0.1 درصدی مواجه شد و به 24,162 واحد نزول کرد.
از سوی دیگر، شاخص «سانکس» بورس هند با افت 0.2 درصدی به 77,387 واحد رسید.