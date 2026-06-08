کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

Burhan Sansarlıoğlu
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز دوشنبه، 8 ژوئن 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.
در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 1.5 درصدی در سطح 3,967 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 8.3 درصدی در سطح 7,484 واحد قرار گرفتند.
شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن هم با کاهش 3.7 درصدی به 64,096 واحد افت کرد.
شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 1.4 درصدی مواجه شد و به 24,603 واحد نزول کرد.
از سوی دیگر، شاخص «سانکس» بورس هند با افت 0.7 درصدی به 73,743 واحد رسید.