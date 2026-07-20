بازارهای بورس آسیایی به‌جز هنگ کنگ در معاملات امروز روند نزولی در پیش گرفتند.

کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا به‌جز هنگ کنگ بازارهای بورس آسیایی به‌جز هنگ کنگ در معاملات امروز روند نزولی در پیش گرفتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز بورس هنگ کنگ امروز دوشنبه، 20 جولای 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.

در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 0.4 درصدی در سطح 3,747 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 4.5 درصدی در سطح 6,516 واحد قرار گرفتند.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن به دلیل روز دریانوردی تعطیل بود.

شاخص «سانکس» بورس هند نیز با افت 0.7 درصدی به 77,579 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با رشد 1,7 درصدی مواجه شد و به 24,994 واحد دست یافت.