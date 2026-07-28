کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا به‌جز هند بازارهای بورس آسیایی به‌جز هند در معاملات امروز روند نزولی در پیش گرفتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز هند امروز سه‌شنبه، 28 جولای 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.

در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 1.5 درصدی در سطح 3,799 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 10.8 درصدی در سطح 6,023 واحد قرار گرفتند.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن هم با کاهش 3.8 درصدی به 62 هزار و 446 واحد افت کرد. شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 0.1 درصدی مواجه شد و به 25,174 واحد نزول کرد.

از سوی دیگر، شاخص «سانکس» بورس هند با رشد 0.1 درصدی به 76,884 واحد رسید.