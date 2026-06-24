کاهش ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی به جز بورس فرانسه، امروز چهارشنبه، 24 ژوئن 2026 معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس 600» با 1 درصد افت در سطح 634 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افت 0.1 درصدی در سطح 10,421 واحد قرار گرفتند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با افت 0.5 درصدی به 19,375 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با رشد 0.1 درصدی به 8,346 واحد رسیدند.

شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.7 درصد کاهش در سطح 24,712 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا با افت 0.6 درصدی در سطح 51.722 واحد قرار گرفتند.