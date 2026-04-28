28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه اجتماعی اعلام کرد افرادی که با شرکتهای هواپیمایی تحریمشده ایران همکاری کنند، ممکن است با تحریمهای آمریکا مواجه شوند.
بسنت تاکید کرد همکاری با خطوط هوایی تحریمشده ایران «ریسک قرار گرفتن در معرض تحریمهای آمریکا» را به همراه دارد.
وی از دولتهای خارجی خواست تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا شرکتهای تحت حوزه قضایی آنها از ارائه هرگونه خدمات به این هواپیماها، از جمله تامین سوخت جت، خدمات پذیرایی، هزینههای فرود یا خدمات تعمیر و نگهداری، خودداری کنند.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین تصریح کرد که وزارت خزانهداری ایالات متحده در چارچوب سیاست «فشار حداکثری اقتصادی»، فشار بر ایران را ادامه خواهد داد و در برخورد با طرفهای ثالثی که انجام معاملات با نهادهای ایرانی را تسهیل میکنند یا مستقیماً با آنها همکاری دارند، تردید نخواهد کرد.