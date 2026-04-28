وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد شرکت‌ها و کشورهایی که به خطوط هوایی تحریم‌شده ایران خدمات ارائه دهند، در معرض تحریم‌های واشنگتن قرار خواهند گرفت.

وزیر خزانه‌داری آمریکا: همکاری با ایرلاین‌های تحریم‌شده ایران مشمول تحریم می‌شود وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد شرکت‌ها و کشورهایی که به خطوط هوایی تحریم‌شده ایران خدمات ارائه دهند، در معرض تحریم‌های واشنگتن قرار خواهند گرفت.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه اجتماعی اعلام کرد افرادی که با شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده ایران همکاری کنند، ممکن است با تحریم‌های آمریکا مواجه شوند.

بسنت تاکید کرد همکاری با خطوط هوایی تحریم‌شده ایران «ریسک قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا» را به همراه دارد.

وی از دولت‌های خارجی خواست تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا شرکت‌های تحت حوزه قضایی آنها از ارائه هرگونه خدمات به این هواپیماها، از جمله تامین سوخت جت، خدمات پذیرایی، هزینه‌های فرود یا خدمات تعمیر و نگهداری، خودداری کنند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین تصریح کرد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در چارچوب سیاست «فشار حداکثری اقتصادی»، فشار بر ایران را ادامه خواهد داد و در برخورد با طرف‌های ثالثی که انجام معاملات با نهادهای ایرانی را تسهیل می‌کنند یا مستقیماً با آنها همکاری دارند، تردید نخواهد کرد.