وزیر تجارت ترکیه گفت که صادرات کشور در ماه ژوئن با رشد سالانه 21.9 درصدی به 24.94 میلیارد دلار رسید و رکورد جدیدی برای این ماه ثبت کرد.

وزیر تجارت ترکیه: صادرات ژوئن به رکورد 25 میلیارد دلار نزدیک شد وزیر تجارت ترکیه گفت که صادرات کشور در ماه ژوئن با رشد سالانه 21.9 درصدی به 24.94 میلیارد دلار رسید و رکورد جدیدی برای این ماه ثبت کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه طی سخنرانی در نشست «اتحادیه صادرکنندگان ترکیه»، گفت که صادرات کشور در ماه ژوئن با رشد سالانه 21.9 درصدی به 24.94 میلیارد دلار رسیده و رکورد جدیدی برای این ماه ثبت شده است.

به گفته بولات، صادرات ترکیه در نیمه نخست سال به 136.1 میلیارد دلار و در دوره 12 ماهه به 278 میلیارد دلار افزایش یافته است. مجموع سالانه صادرات کالا و خدمات نیز طی این مدت برای نخستین بار از 400 میلیارد دلار عبور کرده است.

وی افزود: صادرات محصولات با فناوری متوسط رو به بالا و فناوری پیشرفته به 116.2 میلیارد دلار رسیده و سهم آن از کل صادرات به 44 درصد افزایش یافته است.

بولات همچنین تصریح کرد که حجم تجارت خارجی ترکیه در 12 ماه گذشته به حدود 652 میلیارد دلار افزایش یافته و نسبت پوشش واردات به صادرات در نیمه نخست سال حدود 72 درصد بوده است.

در مقابل، واردات ژوئن ترکیه نیز با رشد 23.1 درصدی به 35.3 میلیارد دلار رسیده و کسری تجارت خارجی این ماه 10.4 میلیارد دلار ثبت شده است. مجموع واردات در نیمه نخست سال نیز با افزایش 4.6 درصدی در سطح 189.2 میلیارد دلار قرار گرفت.