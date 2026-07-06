ورود ترکیه به بازار صنایع دفاعی ناتو با فروش سامانه مدیریت رزمی به رومانی

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

سامانه مدیریت رزمی ادونت (ADVENT) که با توانمندی‌های بومی توسط صنایع دفاعی ترکیه برای پلتفرم‌های دریایی توسعه یافته است، برای نخستین بار از سوی شرکت آسلسان به یک کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) صادر شد.

تحویل این سامانه همراه با فروش ناوچه CAm.ROMAN به رومانی، موفقیت صادراتی دیگری را به دستاوردهای آسلسان افزود و نقطه آغاز ورود ترکیه به بازار صنعت دفاعی ناتو است.

در چارچوب قرارداد مربوط به صادرات به رومانی، ADVENT به همراه کشتی به فرماندهی نیروهای دریایی رومانی نیز تحویل داده شد.

بدین ترتیب، آدونت که به کشورهایی مانند پاکستان، اندونزی، اوکراین، قطر، عمان، نیجریه، مالزی و شیلی صادر شده است، برای اولین بار وارد فهرست موجودی یک متحد ناتو شده است.

سامانه مدیریت رزمی تحویل داده شده به رومانی، نسخه‌ای مورد استفاده در نیروی دریایی ترکیه است که برای نیازهای عملیاتی رومانی تطبیق داده شده است.

این سامانه که در چارچوب صنایع دفاعی ترکیه با امکانات ملی توسعه یافته‌اند، با رویکردی نیرومحور طراحی شده است که نه تنها یک کشتی، بلکه چندین پلتفرم را حول یک تصویر عملیاتی واحد متحد می‌کند.

سامانه مدیریت رزمی ادونت تمام فرآیندهای عملیاتی، از جمله ارزیابی تهدید، پشتیبانی تصمیم‌گیری، تشخیص هدف و کنترل سلاح و حسگر را پوشش می‌دهد و سطح بالایی از آگاهی و اثربخشی را برای فرماندهی فراهم می‌کند.