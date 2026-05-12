12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
کازان/ خبرگزاری آنادولو
نشست روسیه-جهان اسلام: کازانفروم که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطی جهانی آن است، 12-17 مه در کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان، به تحولات روابط اقتصادی و اجتماعی بین روسیه و کشورهای اسلامی خواهد پرداخت.
نشست امسال که هفدهمین مجمع از این نوع است، نمایندگان سازمانهای بینالمللی، مؤسسات دولتی و مالی، مقامات سفارتخانهها، سیاستمداران، سرمایهگذاران و بازرگانان را گرد هم میآورد.
این مجمع شامل جلسات و رویدادهای مختلفی در مورد موضوعاتی مانند امور مالی اسلامی، صنعت حلال، همکاریهای بینالمللی، سرمایهگذاری، تجارت، لجستیک، فرهنگ، گردشگری و رسانه خواهد بود.
افتتاحیه رسمی نمایشگاه بینالمللی تجاری «بازار حلال کازان» که در چارچوب این نشست برگزار میشود، 13 مه برگزار خواهد شد. مواد غذایی، پوشاک، لوازم جانبی، لوازم آرایشی و محصولات دارای گواهی حلال از بخشهای مختلف به بازدیدکنندگان نمایش داده خواهد شد.
یکی از رویدادهای برجسته این مجمع، «Modest Fashion Day»، در 13 مه در مرکز کنگره و نمایشگاه پیرامیدا برگزار میشود. طراحانی از روسیه و سایر کشورها مجموعههای جدید خود را در زمینه مد ارائه خواهند داد.
این نشست همچنین شامل «نمایشگاه همکاری روسیه و جهان اسلام»، رویدادهای بینالمللی بازار املاک و مستغلات، برنامههای فرهنگی، نمایشگاهها و مجامع تجاری مختلف خواهد بود.