22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
تورگای ترکییلماز، مدیرکل شیلات و آبزیپروری وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه، گفت: هدفمان در دورههای آتی توسعه پرورش صدف و همچنین دستیابی به جایگاهی قوی در بازارهای جهانی در تولید ماهی خاویار و خاویار با راهاندازی برند «خاویار ترکیه» است.
ترکییلماز در گفتوگو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت که افزایش تولید آبزیپروری ترکیه به شدت در صادرات بازتاب داشته است.
او یادآوری کرد که تولید در این حوزه سال گذشته به 1 میلیون و 37 هزار تن رسید و رکورد تاریخ جمهوری را شکست.
ترکییلماز افزود: 627 هزار تن از این میزان از آبزیپروری و 410 هزار تن از ماهیگیری به دست آمده است. سهم آبزیپروری در تولید به 60 درصد افزایش یافته است.
او با بیان اینکه صادرات غذاهای دریایی در سال گذشته به میزان 288 هزار تن و ارزش 2.25 میلیارد دلار بوده است، گفت: بخش ما مازاد تجارت خارجی تقریباً 1.9 میلیارد دلار ایجاد کرده است.
ترکییلماز تصریح کرد: این روند مثبت در سال 2026 نیز ادامه دارد. در شش ماه اول امسال، صادرات ما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش یافته و به 1.1 میلیارد دلار رسیده است. هدف ما دستیابی به حداقل 2.5 میلیارد دلار صادرات محصولات دریایی تا پایان امسال است.