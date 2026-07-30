نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز پنج‌شنبه، 30 ژوئیه 2026 به دلیل افزایش عدم قطعیت در مورد سیاست پولی پس از تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، عملکرد متفاوتی را نشان می‌دهند.

تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در تعیین جهت بازارها تعیین‌کننده هستند. کمیته بازار آزاد فدرال پس از جلسه دو روزه خود، دیروز نرخ بهره خود را بدون تغییر حفظ کرد.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.2 درصد صعود در سطح 646.8 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.4 درصد کاهش ارزش در سطح 25,355 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.2 درصد افت به سطح 51,370 واحد رسید.

شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.8 درصد افت به 19,533 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با رشد 0.6 درصدی به 8.456 واحد رسید.