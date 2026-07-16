نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز پنج‌شنبه، 16 ژوئیه 2026 تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات شدید سهام فناوری در سراسر جهان، عملکرد متفاوتی را نشان می‌دهند.

افزایش تنش‌ها در خاورمیانه به دلیل تشدید حملات ایالات متحده به ایران، به افزایش درک ریسک در بازارها کمک کرده است. پیش‌بینی می‌شود که کاهش تورم در بحبوحه تشدید تنش‌ها موقتی باشد.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با سیر افقی در سطح 642.7 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.1 درصد افزایش در سطح 24,992 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.1 درصد افزایش به سطح 52,418 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.2 درصد رشد به 19,315 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت 0.1 درصدی به 8.373 واحد رسید.