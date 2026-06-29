نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز دوشنبه، 29 ژوئن 2026 معاملات خود را با سیر نوسانی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با نوسان جزئی در سطح 636 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.2 درصد افزایش در سطح 24,706 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.1 درصد افزایش در سطح 51,325 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.4 درصد افت به 19,357 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت 0.3 درصدی به 8.362 واحد رسید.