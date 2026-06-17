نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه، 17 ژوئن 2026 معاملات خود را با سیر نوسانی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.1 درصد افزایش در سطح 636 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.3 درصد کاهش در سطح 24,828 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با نوسان جزئی در سطح 52,425 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.1 درصد افت به 19,139 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت جزئی به 8.446 واحد رسید.