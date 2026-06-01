نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز دوشنبه، اول ژوئن 2026 معاملات خود را با سیر نوسانی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.1 درصد افت در سطح 625 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.2 درصد کاهش در سطح 25,142 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.2 درصد رشد ارزش به 50,127 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.2 درصد نزول به 18,314 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با نوسان جزئی به 8.182 واحد رسید.