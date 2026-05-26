نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز سه‌شنبه، 26 مه 2026 معاملات خود را با سیر نوسانی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با سیر افقی در سطح 631 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.3 درصد افت در سطح 24,313 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.5 درصد کاهش ارزش به 49,970 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.1 درصد رشد به 18,397 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.3 درصد افت به 8.234 واحد رسید.