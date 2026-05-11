نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز دوشنبه، 11 مه 2026 معاملات خود را تحت تأثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت با سیر نوسانی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.1 درصد رشد در سطح 612 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.1 درصد افت در سطح 24,315 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.2 درصد افزایش ارزش به 49,400 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.1 درصد نزول به 17,874 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.4 درصد افت به 8.077 واحد رسید.