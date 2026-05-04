نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز دوشنبه، 4 مه 2026 معاملات خود را با سیر نوسانی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.1 درصد رشد در سطح 612 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.1 درصد رشد در سطح 24,323 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.2 درصد افزایش ارزش به 48,350 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا بدون تغییر به 17,781 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.2 درصد افت به 8.099 واحد رسید.