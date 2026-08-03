نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز دوشنبه، 3 اوت 2026 سیر نوسانی در پیش گرفتند.
در این راستا، شاخص «سانسکس» بورس هند با 0.8 درصد رشد در سطح 78,721 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگکنگ با ارتقای 0.2 درصدی در سطح 25,931 واحد قرار گرفتند.
شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با افت 5.12 درصدی به 6,257 واحد و بازار بورس شانگهای چین نیز با افت 0.73 درصدی به 3,804 واحد کاهش یافتند.
همچنین، شاخص نیکی 225 بورس ژاپن با افت 1.02 درصدی به 63,704 واحد دست یافت.