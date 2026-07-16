نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز پنجشنبه، 16 جولای 2026 سیر نوسانی در پیش گرفتند.

در این راستا، شاخص «سانسکس» بورس هند با 0.4 درصد رشد در سطح 77,458 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ‌کنگ با ارتقای 1.3 درصدی در سطح 24,989 واحد قرار گرفتند.

شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با افت 6.4 درصدی به 6,820 واحد رسید. بازار بورس چین نیز با افت 2 درصدی مواجه شد و به 3,876 واحد کاهش یافت.

همچنین، شاخص نیکی 225 بورس ژاپن با کاهش 2.6 درصدی به 66 هزار و 942 واحد افت کرد.