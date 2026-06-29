نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز دوشنبه، 29 ژوئن 2026 سیر نوسانی در پیش گرفتند.

در این راستا شاخص «سانسکس» بورس هند با 0.4 درصد افت در سطح 76,792 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ‌کنگ با ارتقای 1.9 درصدی در سطح 23,092 واحد قرار گرفتند.

در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با افت 0.2 درصدی به 8,395 واحد رسید. بازار بورس چین با رشد 1.2 درصدی به 4,073 واحد صعود کرد.

شاخص نیکی 225 بورس ژاپن نیز با افزایش 0.2 درصدی به 69 هزار و 522 واحد دست یافت.