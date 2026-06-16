نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز سهشنبه، 16 ژوئن 2026 سیر نوسانی در پیش گرفتند.
بازارهای جهانی با توجه به نامشخص بودن جزئیات توافق آمریکا و ایران، در وضعیت مبهمی قرار دارند. تحولات خاورمیانه همچنان بر قیمتگذاری در بازارهای جهانی تأثیر میگذارد.
در این راستا شاخص «سانسکس» بورس هند با 0.5 درصد رشد در سطح 76,644 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگکنگ با کاهش 1.8 درصدی در سطح 24,397 واحد قرار گرفتند.
در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با رشد 2.1 درصدی به 8,726 واحد رسید. بازار بورس چین با کاهش 0.1 درصدی به 4,092 واحد نزول کرد.
شاخص نیکی 225 بورس ژاپن نیز با افزایش 0.2 درصدی به 69 هزار و 466 واحد دست یافت.