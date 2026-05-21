نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز پنجشنبه، 21 مه 2026 سیر نوسانی در پیش گرفتند.

شاخص «سانسکس» بورس هند با 0.1 درصد رشد در سطح 75,364 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ‌کنگ با کاهش 1 درصدی در سطح 25,403 واحد قرار گرفتند.

در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با رشد 8.4 درصدی به 7,816 واحد رسید. بازار بورس چین با کاهش 2 درصدی به 4,077 واحد صعود کرد.

شاخص نیکی 225 بورس ژاپن نیز با افزایش 3.1 درصدی به 61 هزار و 658 واحد دست یافت.